Едва не сгорел на работе: На жителе Приднестровья во время сварочных работ загорелась одежда

ЧП произошло 15 декабря. Милиционеры выяснили: на одном из предприятий 66-летний мужчина подрабатывает сварщиком и резчиком по металлу. В этот день он делал металлические заготовки. Резак был подключён к кислородному баллону. В какой-то момент лопнул соединительный шланг, вспыхнуло пламя. На рабочем загорелась одежда. Мужчине удалось погасить огонь самостоятельно. О произошедшем руководству сообщать не стал. Доработал до конца смены, а после за помощью обратился в больницу.