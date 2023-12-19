В Бобровском районе 15-летний подросток заболел корью

— Даже в сложившейся ситуации многие родители продолжают отказываться от прививок, чем подвергают опасности заражения не только своих детей, но и окружающих, — рассказала Инна Панова. — Так, из 12 контактных, подлежащих иммунизации, согласие на вакцинацию дали родители только шести детей. Корь очень заразна, вирус передается воздушно-капельным путем. Если рядом находится больной, то для непривитого шанс заразиться составляет практически 100%, в то же время вероятность заболеть привитому человеку менее 10%. Даже если такое произойдет, заболевание будет протекать в легкой форме.