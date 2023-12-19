В Бобровском районе 15-летний подросток заболел корью

В Бобровском районе Воронежской области 15-летний подросток заболел корью. Юноша не был привит. Кровь заболевшего направили на лабораторное исследование в Москву. Диагноз подтвердился. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила врач-эпидемиолог Бобровской районной больницы Инна Панова во вторник, 19 декабря.
Заболевание выявили у школьника в одной из сельских школ района. Сотрудники Бобровского филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Воронежской области установили круг контактных лиц и тех, кому необходима иммунизация по эпидемическим показаниям.
В учебном заведении также выявили детей, которые имели отказ от всех профилактических прививок, в том числе и против кори, а также детей, не имеющих ревакцинации против кори. Заболевшего школьника отправили на лечение в Областную детскую клиническую больницу. За контактировавшими с ним установили медицинское наблюдение в течение 21 дня.
— Даже в сложившейся ситуации многие родители продолжают отказываться от прививок, чем подвергают опасности заражения не только своих детей, но и окружающих, — рассказала Инна Панова. — Так, из 12 контактных, подлежащих иммунизации, согласие на вакцинацию дали родители только шести детей. Корь очень заразна, вирус передается воздушно-капельным путем. Если рядом находится больной, то для непривитого шанс заразиться составляет практически 100%, в то же время вероятность заболеть привитому человеку менее 10%. Даже если такое произойдет, заболевание будет протекать в легкой форме.
Инна Панова напомнила жителям Бобровского района о необходимости вовремя прививаться, не подвергать себя и близких опасности заражения.
Ранее РИА «Воронеж» писало, что в регионе зафиксировали всплеск заболеваемости корью и свинкой. Воронежский минздрав сообщал, что в области дефицита вакцины против кори нет.
Контекст.
Корь — острое инфекционное заболевание вирусной этиологии. Источником заболевания является больной человек. В первые несколько дней корь протекает как обычная простуда: повышенная температура, кашель, насморк, иногда конъюнктивит. Часто инфекцию сопровождают высокая температура, светобоязнь, боль, явления интоксикации и другие симптомы. Сыпь появляется лишь на пятый-шестой день заболевания.