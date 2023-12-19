Авиалайнер из Волгограда изменил маршрут из-за атаки БПЛА в Московской области

В 11.20 из Волгограда вылетел самолет, направлявшийся в аэропорт Домодедово в Москве. Однако его направили в воздушную гавань Нижнего Новгорода. В 13.07 борт благополучно приземлился, отметили в справочной аэропорта Чкалов.
Уже в 11.45 из Волгограда в Москву вылетел еще один авиалайнер, который приземлился в Шереметьево.
Согласно сведениям SHOT, 19 декабря в некоторых столичных аэропортах вводился план «Ковер», а все самолеты перенаправлялись сначала в Шереметьево, а затем — на запасные аэродромы.
Отметим, что по данным онлайн-табло волгоградского аэропорта задержек в отправлении самолетов в Москву сейчас нет.