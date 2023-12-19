Авиалайнер из Волгограда изменил маршрут из-за атаки БПЛА в Московской области

В 11.20 из Волгограда вылетел самолет, направлявшийся в аэропорт Домодедово в Москве. Однако его направили в воздушную гавань Нижнего Новгорода. В 13.07 борт благополучно приземлился, отметили в справочной аэропорта Чкалов.