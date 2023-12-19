Главе самарского ГУ МЧС предъявлено обвинение во взяточничестве

Эту информацию «Ъ-Волга» подтвердили в пресс-службе Басманного районного суда Москвы.



«Да, ему было предъявлено обвинение. Сегодня в суд поступило ходатайство от следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Бойко. Решение будет принято в ближайшее время», — уточнила собеседница издания.



Во вторник, 19 декабря, руководитель ГУ МЧС по Самарской области был этапирован в Москву. Вместе с ним в столицу доставлены его предполагаемые сообщники по делу о взяточничестве — руководители ГК «Витязь» Ян Гущин и Елена Тютюнник. Им вменяется ст. 291 УК РФ (дача взятки).



Олег Бойко был задержан в понедельник, 18 декабря. По версии следствия, генерал покровительствовал ГК «Витязь», которая отвечала за охранно-пожарную безопасность, за что спасателю была выдана кредитная карта, с которой он снимал наличные. В общей сложности, считает следствие, силовик получил более 25 млн руб.



Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Дом культуры подвел министра».



Георгий Портнов.