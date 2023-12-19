В Новосибирской области осужден экс-глава оборонного предприятия

В Новосибирской области завершился уже второй процесс над бывшим гендиректором АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ) Рустамом Исмайловым. На этот раз он обвинялся в злоупотреблении полномочиями и хищениях: по версии следствия, бывший топ-менеджер организовал трудоустройство на завод «мертвых душ», оплачивал фиктивные договоры на оказание услуг, причинив НЗИВ ущерб в размере 155 млн руб. С учетом первого приговора, который бывшему топ-менеджеру вынесли в мае также за хищения, окончательное наказание составило четыре года и один месяц колонии. Обвиняемого освободили из-под стражи в зале суда, поскольку этот срок он отбыл, пока шло следствие и процесс. Свою вину он не признал.