В Новосибирской области осужден экс-глава оборонного предприятия

В Искитиме (Новосибирская область) во вторник завершилось рассмотрение второго уголовного дела в отношении бывшего гендиректора НЗИВ (в составе научно-производственного концерна «Техмаш» входит в госкорпорацию «Ростех») 39-летнего Рустама Исмайлова. По информации Искитимского райсуда, бывшего топ-менеджера завода признали виновным по трем эпизодам ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размере) и двум эпизодам ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Согласно материалам следствия, работая руководителем НЗИВ, Рустам Исмайлов организовал трудоустройство на завод сотрудников, которые фактически должностных обязанностей не выполняли, но исправно получали высокую зарплату. Кроме того, говорится в материалах дела, за номинальных сотрудников оборонный завод производил отчисление налогов и сборов, страховых взносов во внебюджетные фонды.
Председательствующий на процессе судья Денис Есипов назначил бывшему гендиректору НЗИВ три года и одиннадцать месяцев лишения свободы. Путем частичного сложения с предыдущим приговором, вынесенным бывшему топ-менеджеру в мае 2023 года за хищения на заводе, окончательное наказание составило четыре года и один месяц колонии общего режима.
От отбывания наказания его освободили «ввиду поглощения срока временем содержания под стражей».
Один день, проведенный в СИЗО, куда обвиняемого водворили еще в марте 2021 года, приравнен к полутора дням колонии общего режима.
Рустам Исмайлов также фигурировал в уголовном деле экс-директора департамента «Ростеха» Аллы Лалетиной. Как следует из материалов обвинения, Алла Лалетина с февраля 2018-го по апрель 2019-го, являясь директором по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха», получала от него взятки — около 6 млн руб. ежемесячно. В ответ гендиректору предприятия было обещано общее покровительство, в том числе «способствование сохранению им должности», а также финансирование обширной программы модернизации НЗИВ. В ноябре 2023 года Хамовнический суд Москвы приговорил Аллу Лалетину к восьми годам колонии и штрафу в размере 133,61 млн руб.
НЗИВ выпускает обширную номенклатуру изделий. Основной продукцией являются снаряды для систем залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Торнадо», морские мины и прочее. Во главе завода Рустам Исмайлов встал в 2018 году, а до этого он занимал пост заместителя гендиректора холдинга «Технодинамика».
«Задачи, поставленные перед Рустамом Исмайловым, предполагают проведение модернизации производственных мощностей и внедрение современных комплексных методов управления предприятием. В соответствии с утвержденной стратегией развития госкорпорации “Ростех”, помимо контроля за безусловным исполнением гособоронзаказа, Рустам Исмайлов должен будет расширить линейку и нарастить объем выпускаемой продукции гражданского назначения», — заявлял в 2018 году гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.
Константин Воронов, Новосибирск