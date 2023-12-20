Автомобилист сбил лошадь и получил две административки в Приморье

Водитель Toyota Corolla Fielder по дороге от Уссурийска в тёмное время суток сбил переходившую дорогу лошадь — на него завели административное дело и составили протокол, сообщили на сайте УМВД России по Приморскому краю.
По данным ведомства, в машине находились 41-летний водитель и 34-летняя пассажирка. ДТП случилось около села Покровка в Октябрьском округе, в результате водитель получил ссадины лица, а пассажирка — ушиб головы. Лошадь погибла на месте.
Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель был трезв. По факту ДТП возбудили административное дело о нарушении правил дорожного движения (статья 12.24 КоАП РФ), а также составили административный материал из-за отсутствия страховки на автомобиль (часть 2 статьи 12.37 части 2 КоАП РФ).