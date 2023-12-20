Названа страшная причина огромного пожара в ЖК на Патрокле

Названа страшная причина огромного пожара в стоящемся ЖК на Патрокле в столице ДФО. Подробности появились в тг-канале patroklinfo (18+). Кроме того, местные жители опубликовали новые кадры с места инцидента, сообщает ИА PrimaMedia.
Отмечается, что на Патрокле горят бытовки и боксы для проживания.
Огнеборцы уже работают на месте.
«Видимо, бытовые (в том числе жилые) помещения загорелись, выносят личные вещи, вроде как подушки и одеяла. Как всегда, думаю по причине проводки возгорание (перегрузили обогревателями), а огнетушителей рядом не оказалось (тоже поди экономят)», — пишет один из жителей района.