Названа страшная причина огромного пожара в ЖК на Патрокле

«Видимо, бытовые (в том числе жилые) помещения загорелись, выносят личные вещи, вроде как подушки и одеяла. Как всегда, думаю по причине проводки возгорание (перегрузили обогревателями), а огнетушителей рядом не оказалось (тоже поди экономят)», — пишет один из жителей района.