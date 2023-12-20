В Уфе в снегу нашли мертвой 18-летнюю девушку

Камера наружного наблюдения зафиксировала ее гибель. Как выяснил «Башинформ», по предварительным данным, 18-летняя уфимка, возможно, нетрезвая, устроилась на окне в квартире на 9 этаже. Позже ее нашли у жилого дома в снегу. Девушка получила смертельные увечья, характерные при падении с высоты. На место происшествия прибыли медики и правоохранители. Последние рассматривают две версии случившегося: несчастный случай либо добровольный уход из жизни.
«Следственным отделом по Кировскому району Уфы СУ СКР по РБ устанавливаются обстоятельства смерти девушки», — прокомментировали в пресс-службе регионального следственного управления.
Как информировал «Башинформ», ранее в Башкирии найденная под окнами девочка получила серьезные травмы.