В Уфе в снегу нашли мертвой 18-летнюю девушку

Камера наружного наблюдения зафиксировала ее гибель. Как выяснил «Башинформ», по предварительным данным, 18-летняя уфимка, возможно, нетрезвая, устроилась на окне в квартире на 9 этаже. Позже ее нашли у жилого дома в снегу. Девушка получила смертельные увечья, характерные при падении с высоты. На место происшествия прибыли медики и правоохранители. Последние рассматривают две версии случившегося: несчастный случай либо добровольный уход из жизни.