Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

На Дону участились случаи мошенничества от «сотрудников» Роспотребнадзора

Ростовская область, 20 декабря 2023. DON24.RU. На Дону участились случаи мошенничества от «инспекторов» Роспотребнадзора, рассказали в пресс-службе управления.
Источник: Don24.ru

Как пишет источник, неизвестные лица звонят и представляются инспекторами и, под предлогом проведения контрольных мероприятий, предлагают оказать услуги за вознаграждение. В случае отказа мошенники могут угрожать привлечением к административной ответственности.

"Участившиеся случаи мошеннических действий направлены не только на незаконное получение денежных средств, но и на подрыв авторитета Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, а также государственных органов исполнительной власти, и содержат признаки уголовно-наказуемых деяний.

Просим предпринимателей проявлять бдительность и при возникновении подобных ситуаций следует незамедлительно информировать правоохранительные органы", — пишет пресс-служба управления.

Роспотребнадзор