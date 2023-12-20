На Дону участились случаи мошенничества от «сотрудников» Роспотребнадзора

"Участившиеся случаи мошеннических действий направлены не только на незаконное получение денежных средств, но и на подрыв авторитета Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, а также государственных органов исполнительной власти, и содержат признаки уголовно-наказуемых деяний.