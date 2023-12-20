Обрушение дома на Гороховой: что известно на данный момент

Дом № 73 на Гороховой был построен в 1885 году. Известно, что флигель дома расселили еще в конце октября, но аварийным его так и не признали. Как сами жильцы рассказали «Фонтанке», перед обрушением здания расселили порядка 6 квартир, большая часть из которых — коммунальные. Проживало в них около 20 человек. При этом жители говорят, что обращались в администрацию и просили признать дом аварийным, но по решению межведомственной комиссии непригодными для проживания признали лишь отдельные квартиры, а не здание целиком.