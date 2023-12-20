Рината Ханбикова подозревают в афере на четверть миллиарда.

По версии силовиков, два татарстанских завода поставляли компании «ТТТ» аммиачную селитру и другие удобрения по заниженной цене, а та продавала ее уже по рыночной, но прибылью с заводами-производителями не делилась. Следователи полагают, что данная прибыль по договорам займа могла перенаправляться Ханбикову и аффилированным с ним лицам.