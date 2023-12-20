Пожарные машины съехались к рынку «Воронежский»

— Сработала пожарная сигнализация в здании рынка из-за короткого замыкания светильника, помощь пожарных подразделений не потребовалась. Загорание мебели в павильоне со шторами было ликвидировано сотрудниками торгового комплекса до прибытия пожарных подразделений, — отметили в ГУ МЧС России по Воронежской области.