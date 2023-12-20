В Черняховском районе покончила с собой 86-летняя пенсионерка

В Черняховском районе покончила с собой 86-летняя женщина. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.
Во вторник, 19 декабря, около 10:00 родственники обнаружили пенсионерку без признаков жизни. Бригада скорой констатировала смерть.
Каждое утро дети навещали и кормили бабушку, жившую в посёлке отдельно от родных. За несколько дней до случившегося у женщины начались галлюцинации.
Как сообщили в региональном СКР, на месте работал следователь. Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства случившегося.