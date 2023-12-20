Туристы из России застряли в аэропорту Тараза: Начато расследование

«В два часа ночи нам сообщили, что мы взаперти будем до девяти утра, так как мы в транзитной зоне, и нас никуда не выпускают, да и аэропорт стоит в поле. То есть 12 часов с прилета в Тараз. К 6:30 утра нам ничем не помогли, и мы не знали, когда будем дома», — отметила Марина.