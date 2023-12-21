Свердловчанин, который хотел поджечь военкомат, получил 18 лет колонии

Юрьева признали виновным по трем статьям: содействие террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ), подготовка к теракту (ч.1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205) и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3). Первые четыре года назначенного срока он проведет в обычной тюрьме, а оставшиеся 14 лет — в колонии строго режима, передает «Коммерсант-Урал».