В Саратовской области 125 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер

«Через Саратовскую область следует поезд Тюмень — Адлер. Организованной группой в сопровождении взрослых на нем едут 125 детей, отдыхавших в лагере. Вечером 20 декабря поступила информация об обращении за медпомощью ребенка с повышением температуры. Сопровождавшие группу отдыхающих медики и прибывшая бригада скорой помощи на месте провели все необходимые мероприятия», — написал глава региона в своем Telegram-канале.