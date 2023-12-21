Житель Иркутского района ответит в суде за убийство мужчины и изнасилование свидетеля

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Иркутского района. Установлено, что в июле этого года, находясь в селе Ново-Ленино Осинского района, злоумышленник зарезал собутыльника, а затем догнал и ранил в ногу девушку, которая стала свидетелем убийства. После этого мужчина изнасиловал ее. Потерпевшая скончалась от обильной кровопотери. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры региона.
На следующий день мужчину задержали сотрудники уголовного розыска. Во время обысков у злоумышленника изъяли более 3 кг конопли.
По уголовному делу допросили более 20 свидетелей, провели 15 судебных экспертиз. Предполагаемому преступнику было предъявлено обвинение по п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение частей наркосодержащего растения).
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу.