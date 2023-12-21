Житель Иркутского района ответит в суде за убийство мужчины и изнасилование свидетеля

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Иркутского района. Установлено, что в июле этого года, находясь в селе Ново-Ленино Осинского района, злоумышленник зарезал собутыльника, а затем догнал и ранил в ногу девушку, которая стала свидетелем убийства. После этого мужчина изнасиловал ее. Потерпевшая скончалась от обильной кровопотери. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры региона.