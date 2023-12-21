Погибшую женщину обнаружили при тушении пожара в доме по улице Вилюйской в Хабаровске

При ликвидации возгорания в многоквартирном доме по улице Вилюйской в Хабаровске в одной из квартир пожарные обнаружили женщину без признаков жизни. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, пожар возник на балконе, где хранились домашние вещи, сообщает ИА AmurMedia.
В 03.11 (хбр) 21 декабря 2023 г. на центральный пульт пожарной связи Хабаровского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в многоэтажном доме по адресу: улица Вилюйская, 3. Огнеборцы незамедлительно выехали к месту вызова.
Первое прибывшее подразделение установило, что горят домашние вещи на балконе квартиры. Боевое развертывание огнеборцы провели в считанные минуты и приступили к ликвидации пламени. В 03.50 (хбр) пожар полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В квартире была обнаружена погибшая женщина.
Для ликвидации возгорания привлекались 16 человек личного состава и 4 единицы техники.
«По факту пожара сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России и Следственного управления следственного комитета России по Хабаровскому краю и ЕАО ведётся проверка по установлению обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.