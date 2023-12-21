Погибшую женщину обнаружили при тушении пожара в доме по улице Вилюйской в Хабаровске

При ликвидации возгорания в многоквартирном доме по улице Вилюйской в Хабаровске в одной из квартир пожарные обнаружили женщину без признаков жизни. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, пожар возник на балконе, где хранились домашние вещи, сообщает ИА AmurMedia.