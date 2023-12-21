600 человек эвакуировали из колледжа в Черемхово из-за возгорания сушилки

Сотрудники региональной прокуратуры поставили на контроль установление обстоятельств пожара в учебном заведении в Черемхово. Сообщение о срабатывании пожарной сигнализации горнотехническом колледже поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 11:01 21 декабря.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, через 5 минут после получения сообщения о пожаре на место происшествия выехали 6 пожарных расчетов. До прибытия спасателей персонал учебного заведения грамотно организовал эвакуацию и вывел из здания 600 человек.
Пожарные провели разведку и выяснили, что пожарная сигнализация сработала из-за загоревшейся электрической сушилки для рук в туалете. Работник колледжа потушил огонь при помощи огнетушителя. В результате ЧП никто не пострадал.