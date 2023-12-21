600 человек эвакуировали из колледжа в Черемхово из-за возгорания сушилки

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, через 5 минут после получения сообщения о пожаре на место происшествия выехали 6 пожарных расчетов. До прибытия спасателей персонал учебного заведения грамотно организовал эвакуацию и вывел из здания 600 человек.