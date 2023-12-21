В Новосибирской области маршрутка с пассажирами протаранила автобус и фуру

ДТП произошло 21 декабря на трассе Р-255 «Сибирь». Маршрутка протаранила автобус и грузовик. Транспорт ехал по маршруту «Новосибирск — Кемерово».
Сообщается, что в салоне маршрутного такси находились пять пассажиров, а в автобусе не было людей. Информации о пострадавших не приводится.
На дороге организовали реверсивное движение. Пока подробности неизвестны, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области водитель «Honda» погиб в жёстком столкновении с фурой. Редакция также писала о том, что в Новосибирске две девочки пострадали в ДТП с «Лексусом» и «Шевроле».
Егор САФРОНОВ.