Стали известны подробности пожара под Сысертью, в котором погибла женщина

В Сысерти Следственный комитет организовал проверку по факту пожара со смертельным исходом, который случился ночью на 21 декабря в одном из коллективных садов. В пожаре погибла 74-летняя пенсионерка, также пострадал ее 48-летний сын. Предварительно установлено, что пожар произошел в двухэтажном садовом доме в тот момент, когда мужчина находился на втором этаже, а его мать — на первом.
«В ходе начавшегося возгорания мужчина смог самостоятельно эвакуироваться со второго этажа, но здание к тому моменту было охвачено огнем, так что принять мер к спасению матери ему самому не удалось», — рассказали подробности в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Тело женщины было обнаружено спасателями.
Очаг произошедшего возгорания в настоящее время устанавливается.
По словам руководителя пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых, не исключено, что причиной инцидента стала неисправность электропроводки.
В рамках процессуальной проверки проводится судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.