Стали известны подробности пожара под Сысертью, в котором погибла женщина

В Сысерти Следственный комитет организовал проверку по факту пожара со смертельным исходом, который случился ночью на 21 декабря в одном из коллективных садов. В пожаре погибла 74-летняя пенсионерка, также пострадал ее 48-летний сын. Предварительно установлено, что пожар произошел в двухэтажном садовом доме в тот момент, когда мужчина находился на втором этаже, а его мать — на первом.