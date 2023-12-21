В Слониме в однокомнатной квартире загорелся холодильник. Хозяев спасти не удалось

20 декабря в 19.10 слонимским спасателям поступило сообщение, что в подъезде многоквартирного жилого дома на ул. Коссовский тракт в райцентре сильное задымление. Когда работники МЧС прибыли к месту, на лестничной площадке второго этажа было сильное задымление, очаг возгорания находился в однокомнатной квартире.
При проведении разведки работники МЧС обнаружили погибшими 62-летнего хозяина квартиры и его бывшую супругу. Огонь уничтожил холодильник и телевизор, повредил имущество в кухонном помещении, закоптил стены и потолок в квартире. Причина пожара устанавливается. Вероятнее всего, огненное ЧП вызвало короткое замыкание электропроводки холодильника.
МЧС напоминает: во избежание так называемых электрических пожаров не следует перегружать электросеть, включая в одну розетку несколько электроприборов, а также оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы и зарядные устройства мобильных телефонов.