В Слониме в однокомнатной квартире загорелся холодильник. Хозяев спасти не удалось

20 декабря в 19.10 слонимским спасателям поступило сообщение, что в подъезде многоквартирного жилого дома на ул. Коссовский тракт в райцентре сильное задымление. Когда работники МЧС прибыли к месту, на лестничной площадке второго этажа было сильное задымление, очаг возгорания находился в однокомнатной квартире.