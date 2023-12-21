В Челябинске пассажир ударил ножом водителя маршрутки

В Курчатовском районе Челябинска на водителя маршрутки напал пассажир с ножом. Конфликт произошел из-за спора. Пострадавшего 45-летнего мужчину госпитализировали в больницу, а виновник происшествия скрылся.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, преступление было раскрыто в течении двух часов. Прибывшие на место полицейские опросили пассажиров маршрутки и записали приметы нападавшего. Благодаря полученным сведениям они установили направление, в котором скрылся мужчина, а также его возможное местонахождение.
— В ходе проведения поквартирного обхода дома, в котором мог находится нападавший, оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 55-летний местный житель. В ходе обыска в его квартире полицейские изъяли нож, — сообщили в областном главке.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.