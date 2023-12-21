В Челябинске пассажир ударил ножом водителя маршрутки

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, преступление было раскрыто в течении двух часов. Прибывшие на место полицейские опросили пассажиров маршрутки и записали приметы нападавшего. Благодаря полученным сведениям они установили направление, в котором скрылся мужчина, а также его возможное местонахождение.