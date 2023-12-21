Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Возле поселка Борское перевернулся и загорелся автомобиль

В машине ехали 4 человека.
Возле поселка Борское перевернулся и загорелся автомобиль
Источник: МЧС РФ

Серьезное ДТП случилось в четверг, 21 декабря, у поселка Борское в Гвардейском районе. Там легковой автомобиль врезался в отбойник и загорелся.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, в машине находились 4 человека. Они сумели выбраться из поврежденной машины и потушить пламя огнетушителем.

На место аварии оперативно прибыли бойцы пожарно-спасательной части № 14, которые помогли в ликвидации последствий ДТП.

«Наличие огнетушителя позволило потушить возгорание самостоятельно на начальной стадии и избежать распространения огня», — отметили в МЧС.

О пострадавших не сообщается.

пожары
МЧС