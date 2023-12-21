Возле поселка Борское перевернулся и загорелся автомобиль

Серьезное ДТП случилось в четверг, 21 декабря, у поселка Борское в Гвардейском районе. Там легковой автомобиль врезался в отбойник и загорелся.
Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, в машине находились 4 человека. Они сумели выбраться из поврежденной машины и потушить пламя огнетушителем.
На место аварии оперативно прибыли бойцы пожарно-спасательной части № 14, которые помогли в ликвидации последствий ДТП.
«Наличие огнетушителя позволило потушить возгорание самостоятельно на начальной стадии и избежать распространения огня», — отметили в МЧС.
О пострадавших не сообщается.