Воронежская участница СВО подала в суд на управляющую компанию и выиграла

В управление Роспотребнадзора по Воронежской области обратилась местная жительница, добровольный участник специальной военной операции, с просьбой о взыскании морального вреда с УК Советского района. Из-за работы насоса водяного давления уровень шума в квартире женщины превышал допустимый.
Роспотребнадзор обратился с иском в Советский районный суд, в результате женщине компенсировали моральный вред в размере 5 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 21 декабря.
При измерении было установлено, что днем уровень шума превышал нормативы на 0,7 децибел, а ночью — на 10,1 децибел.
Письменное обращение в УК осталось без внимания. Помимо выплаты компенсации, суд обязал УК Советского района привести уровень звукового давления при эксплуатации насоса в соответствие с требованиями. Решение вступило в законную силу.