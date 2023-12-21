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Воронежская участница СВО подала в суд на управляющую компанию и выиграла

В квартире уровень шума превышал допустимый.
суд
Источник: РИА "Воронеж"

В управление Роспотребнадзора по Воронежской области обратилась местная жительница, добровольный участник специальной военной операции, с просьбой о взыскании морального вреда с УК Советского района. Из-за работы насоса водяного давления уровень шума в квартире женщины превышал допустимый.

Роспотребнадзор обратился с иском в Советский районный суд, в результате женщине компенсировали моральный вред в размере 5 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 21 декабря.

При измерении было установлено, что днем уровень шума превышал нормативы на 0,7 децибел, а ночью — на 10,1 децибел.

Превышение допустимого уровня создало угрозу здоровью женщины, ей поставили диагноз: головная боль напряженного типа, а также другие расстройства вегетативной нервной системы.

Письменное обращение в УК осталось без внимания. Помимо выплаты компенсации, суд обязал УК Советского района привести уровень звукового давления при эксплуатации насоса в соответствие с требованиями. Решение вступило в законную силу.

ЖКХ