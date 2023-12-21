У берегов Крыма была сбита украинская ракета

В четверг, 21 декабря, российские средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету над Азовским морем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Инцидент произошел около трех часов дня. Киевский режим попытался атаковать российские объекты.
— Российскими средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря, — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, движение по Крымскому мосту временно перекрыли. Людей, которые находились на объекте, призывали соблюдать спокойствие. Их также просили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Позднее стало известно, что движение по мосту возобновилось.