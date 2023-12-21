У берегов Крыма была сбита украинская ракета

Как сообщалось ранее, движение по Крымскому мосту временно перекрыли. Людей, которые находились на объекте, призывали соблюдать спокойствие. Их также просили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Позднее стало известно, что движение по мосту возобновилось.