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Полиция Чехии: При стрельбе в университете Праги погибли 14 человек, 25 ранены

В результате стрельбы в Карловом университете в Праге, по уточненным данным, погибли 14 человек. Об этом журналистам сообщил глава полиции Чехии Мартин Вондрашек.
Источник: Российская газета

«На данный момент могу подтвердить 14 жертв этого ужасного преступления», — цитирует РИА Новости Вондрашека. Он добавил, что еще 25 человек получили ранения, из них 10 — находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, в четверг 24-летний студент философского факультета Карлова университета открыл стрельбу из винтовки по студентам в аудиториях, а также по людям на улице. По данным полиции, нападавший тщательно готовил эту атаку. Он был ликвидирован.

Пятница, 22 декабря, объявлена в Чехии днем траура, сообщил премьер-министр страны Петр Фиала.

Глава республики Петр Павел уже заявил о необходимости совершенствования системы общественной безопасности в Чехии.