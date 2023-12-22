Полиция Чехии: При стрельбе в университете Праги погибли 14 человек, 25 ранены

«На данный момент могу подтвердить 14 жертв этого ужасного преступления», — цитирует РИА Новости Вондрашека. Он добавил, что еще 25 человек получили ранения, из них 10 — находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, в четверг 24-летний студент философского факультета Карлова университета открыл стрельбу из винтовки по студентам в аудиториях, а также по людям на улице. По данным полиции, нападавший тщательно готовил эту атаку. Он был ликвидирован.
Пятница, 22 декабря, объявлена в Чехии днем траура, сообщил премьер-министр страны Петр Фиала.
Глава республики Петр Павел уже заявил о необходимости совершенствования системы общественной безопасности в Чехии.