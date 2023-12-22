Заработок с последствиями: ТОП-5 пожаров в Приангарье, произошедших из-за майнеров

Пожар произошел в частном доме летом 2022 года. В двухэтажном деревянном доме находилась бабушка с двумя внуками — 7-летним мальчиком и 4-летней девочкой. По словам женщины, она была на первом этаже, когда почувствовала запах гари. Дети в это время были на втором этаже. Подняться на второй этаж за детьми она не смогла из-за быстро распространяющегося пламени, спасти внуков возможности не было. Женщина покинула дом через окно и закричала детям, чтобы они выпрыгивали из окон. Мальчик спрыгнул со второго этажа, получив при этом травму. Девочка же самостоятельно покинуть охваченный огнем дом не смогла. Пожарные обнаружили погибшего ребенка в ходе тушения.