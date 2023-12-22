Заработок с последствиями: ТОП-5 пожаров в Приангарье, произошедших из-за майнеров

Нелегальные майнеры часто становятся причиной серьезных пожаров и коммунальных аварий в Иркутской области. Возгорания происходят в частных и многоквартирных домах, в гаражах, банях и на верандах. Иногда пожары заканчиваются трагически. Ситуация с майнингом и его отрицательные последствия становится все более значительной проблемой, требующей немедленного вмешательства. Редакция ИА IrkutskMedia проанализировала случаи и составила ТОП-5 пожаров, произошедших в Приангарье из-за горе-предпринимателей. Прежде, чем установить дома даже одну машинку, прочитайте материал.
Сгоревшие «асики» нашли в доме Шелеховского района, где на пожаре погибла 4-летняя девочка
Пожар произошел в частном доме летом 2022 года. В двухэтажном деревянном доме находилась бабушка с двумя внуками — 7-летним мальчиком и 4-летней девочкой. По словам женщины, она была на первом этаже, когда почувствовала запах гари. Дети в это время были на втором этаже. Подняться на второй этаж за детьми она не смогла из-за быстро распространяющегося пламени, спасти внуков возможности не было. Женщина покинула дом через окно и закричала детям, чтобы они выпрыгивали из окон. Мальчик спрыгнул со второго этажа, получив при этом травму. Девочка же самостоятельно покинуть охваченный огнем дом не смогла. Пожарные обнаружили погибшего ребенка в ходе тушения.
Позже в доме нашли сгоревшее майнинговое оборудование. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В Иркутской области мужчина погиб на пожаре в бане
Пожар произошёл в переулке Карьерный в селе Введенщина Шелеховского района Иркутской области в ночь на 14 февраля 2023 года. По словам очевидцев, на одном из участков загорелась брусовая баня мансардного типа. Позже выяснилось, что в помещении находилось майнинговое оборудование. В результате пожара погиб 1972 года рождения. Еще один человек получил ожоги лица и руки.
Майнинг в психбольнице под Иркутском
В начале 2023 года на чердаке психиатрической больницы в Иркутском районе нашли две майнинговые фермы. Их расположили над двумя помещениями, где содержатся пациенты. Выяснилось, что сотрудник, превышая должностные полномочия, установил без ведома руководства больницы машинки для добычи криптовалют. После обнаружения оборудования было проведено служебное расследование, а также начата доследственная проверка.
Ферму по добыче криптовалюты обнаружили в одной из школ Шелехова
Еще одна история с майнингом в соцучреждении. На этот раз майнинговое оборудование нашли в одной из школ Шелехова. Правоохранители изъяли свыше 25 машинок для добычи криптовалюты из кабинета серверной и с чердака образовательного учреждения. Позже правоохранители выяснили, что ферму установили школьный электрик и его знакомый специалист по информационным технологиям. Сотрудники ОВД дадут правовую оценку действиям мужчин.
Кроме того, прокуратура внесла представление в связи с ненадлежащим контролем за целевым расходованием бюджетных средств и возбудила дело об административном правонарушении по ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).
Крупный пожар в гаражном кооперативе в Усть-Илимске
В октябре нынешнего года огнеборцы ликвидировали крупный пожар в гаражном кооперативе «Сокол» в Усть-Илимске. Сообщение поступило на телефон 101 рано утром, 14 октября. Из-за большого количества проводов под напряжением в первые минуты приступить к тушению было невозможно. Одновременно с этим пожарные вскрывали ворота гаражей и эвакуировали технику.
Всего было спасено 10 автомобилей, еще три машины, которые находились в горящем гараже, были повреждены огнем. На ликвидацию пожара потребовалось более 2 часов. Общая площадь составила 400 кв. метров.
Дознаватели МЧС России установили, что в кооперативе на ночь выключается электричество, а рано утром включается. В гаражном боксе, где начался пожар, находилось большое количество оборудования для майнинга. Однако большая их часть, со слов собственника, не была подключена к сети. Сам пожар начался в месте ввода силового кабеля в гараж. Что стало причиной замыкания провода, предстоит установить в ходе проверки.
Майнинг приводит не только к пожарам, но и становится причиной других неприятных инцидентов. Так, в Иркутске жители одной из квартир дома на улице Верхней Набережной пострадали от соседей-майнеров, которые затопили их жилище кипятком. По данным Вести-Иркутск, собственники установили майнинговое оборудование. Чтобы машинки не перегревались, люди оставили окна в квартире открытыми. Из-за сильных морозов трубы лопнули и соседей снизу залило.
Между тем в Иркутске предъявили обвинение гражданину Китая, который занимался добычей криптовалюты в цокольном этаже многоквартирного дома. Сотрудники полиции изъяли 41 машинку для майнинга, пишет Sia.ru. От действия злоумышленника пострадали более 60 собственников квартир, получившие завышенные в 20−30 раз платежки за электроэнергию. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Ему может грозить до 2 лет лишения свободы.