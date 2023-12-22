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В Железногорске доставщик суши обокрал работодателя на 1 млн рублей

31-летнего мужчину осудят за мошеннические действия в отношении работодателя.
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Источник: AP 2023

В Железногорске осудят бывшего курьера доставки суши, который похитил у работодателя более 1 млн рублей. Об этом сообщили в МВД.

31-летний курьер работал в фирме в течение 1,5 лет. При этом он придумал схему обманного заработка. Он просил клиентов рассчитываться наличкой, затем проводил в терминале операцию личной банковской картой, распечатывал чек для отчёта. Затем быстро отменял транзакцию, наличку оставлял себе.

Таким образом он заработал более 1 млн рублей. Его задержали, когда он пытался покинуть город. В квартире у него нашли и изъяли банковские карты, золотые украшения, гаджеты.

Мужчину осудят за мошенничество. Он почти полностью возместил ущерб.

Ранее сообщалось о том, что в Енисейске оштрафовали мать, которая купила для своей дочери вейп и привезла его в центр семьи, где она содержалась.