В Железногорске доставщик суши обокрал работодателя на 1 млн рублей

В Железногорске осудят бывшего курьера доставки суши, который похитил у работодателя более 1 млн рублей. Об этом сообщили в МВД.
31-летний курьер работал в фирме в течение 1,5 лет. При этом он придумал схему обманного заработка. Он просил клиентов рассчитываться наличкой, затем проводил в терминале операцию личной банковской картой, распечатывал чек для отчёта. Затем быстро отменял транзакцию, наличку оставлял себе.
Таким образом он заработал более 1 млн рублей. Его задержали, когда он пытался покинуть город. В квартире у него нашли и изъяли банковские карты, золотые украшения, гаджеты.
Мужчину осудят за мошенничество. Он почти полностью возместил ущерб.
Ранее сообщалось о том, что в Енисейске оштрафовали мать, которая купила для своей дочери вейп и привезла его в центр семьи, где она содержалась.