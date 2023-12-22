В Железногорске доставщик суши обокрал работодателя на 1 млн рублей

31-летний курьер работал в фирме в течение 1,5 лет. При этом он придумал схему обманного заработка. Он просил клиентов рассчитываться наличкой, затем проводил в терминале операцию личной банковской картой, распечатывал чек для отчёта. Затем быстро отменял транзакцию, наличку оставлял себе.