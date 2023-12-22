В страшном ДТП на трассе Ростов — Ставрополь погибли пять человек

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли 5 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Ростовской области.
— Вчера вечером на 153 км + 220 м автодороги Ростов-Ставрополь, 30-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Маn в составе полуприцепа, под управлением 40-летнего водителя, — говорится в сообщении.
В результате ДТП погибли на месте водитель автомобиля Фольксваген Поло и его пассажиры — 2015, 2013 и 1991 годов рождения, а 14-летняя девочка-пассажир была доставлена в медицинское учреждение, где в последствии скончалась от полученных травм.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.