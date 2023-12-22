В страшном ДТП на трассе Ростов — Ставрополь погибли пять человек

В результате ДТП погибли на месте водитель автомобиля Фольксваген Поло и его пассажиры — 2015, 2013 и 1991 годов рождения, а 14-летняя девочка-пассажир была доставлена в медицинское учреждение, где в последствии скончалась от полученных травм.