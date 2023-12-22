Семь человек пострадали в автоаварии в Крымском районе

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.



По данным ведомства, ДТП произошло вечером 21 декабря. Предварительно сообщается, что водитель Renault Logan Stepway, направлявшийся в сторону поселка Верхнебаканский, превысил скорость, из-за чего авто вынесло на встречную полосу. Это привело к столкновению с микроавтобусом Peugeot, в салоне которого находились шесть человек.



Всех пострадавших, среди которых оба водителя и пять пассажиров Peugeot, доставили в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.



Анастасия Донскова.