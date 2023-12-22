Полиция начала проверку по факту обрушения товара на посетителей супермаркета в Краснодаре

Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Ранее «Новая Кубань» публиковала видео с места происшествия. Камера, установленная в торговом зале, сняла, как двух посетителей буквально завалило упаковками с туалетной бумагой. По счастливой случайности, инцидент обошелся без жертв.
Этот ролик привлек внимание не только пользователей сети, но и правоохранительных органов. В полиции пояснили, что заявлений об инциденте им не поступало, но они все равно проверят торговую точку и установят обстоятельства случившегося.