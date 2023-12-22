На Дону распространили фейк о введении красного уровня террористической угрозы

«На видео из автомобиля видно, что на магнитоле включена функция AST. Она позволяет автоматически подобрать 6 радиостанций, с самым сильным сигналом и занести их в память магнитолы под соответствующие кнопки. Это говорит о том, что возможно сигнал транслируется с флешки или другого внешнего источника через FM-трансмиттер. Кроме того, не исключен и перехват сигнала радиоэфира: украинские пропагандисты неоднократно применяли такой прием для создания паники среди населения», — пишет телеграм-канал.