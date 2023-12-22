На Дону распространили фейк о введении красного уровня террористической угрозы

По данным источника, жителям стали приходить сообщения якобы от МЧС. В тексте было сказано, что в области введен красный уровень террористической опасности, существует угроза ракетного удара, а жителей просили пройти в убежище. Тажке телеграм-канал опубликовал видео, где по радио «предупреждали» об угрозе.
Официально никаких сообщений об угрозах в регионе не поступало. Источник подчеркивает, что МЧС никогда не пишет гражданам в личные сообщения в телеграме. У ведомства есть верифицированные каналы, отмеченные синей галочкой.
«На видео из автомобиля видно, что на магнитоле включена функция AST. Она позволяет автоматически подобрать 6 радиостанций, с самым сильным сигналом и занести их в память магнитолы под соответствующие кнопки. Это говорит о том, что возможно сигнал транслируется с флешки или другого внешнего источника через FM-трансмиттер. Кроме того, не исключен и перехват сигнала радиоэфира: украинские пропагандисты неоднократно применяли такой прием для создания паники среди населения», — пишет телеграм-канал.