СК организовал проверку после аварии с пассажирским автобусом в Воронеже

В Воронеже следователи организовали проверку после массовой аварии с участием пассажирской маршрутки и двух автомобилей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Накануне в Левобережном районе Воронежа автобус столкнулся с двумя машинами. В результате ДТП пострадали два пассажира маршрутки и водитель одного из транспортных средств. Будут опрошены пассажиры, очевидцы и водители.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области организована доследственная проверка по факту оказания услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности», — добавили в следственном управлении СК.