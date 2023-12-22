Замначальника воронежской Военно-воздушной академии получил 8 лет строгого режима

Кроме того, полковник в период с мая 2019 года по июнь 2022 года привлекал в служебное время подчиненных к личным делам, отвлекая их от службы. За это его осудили по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) — до 4 лет лишения свободы. Окончательный вердикт вынесли путем частичного сложения наказаний.