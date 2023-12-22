Замначальника воронежской Военно-воздушной академии получил 8 лет строгого режима

Воронежский гарнизонный военный суд вынес приговор заместителю начальника Военно-воздушной академии полковнику Ивану Чернухо и подполковнику Алексею Внукову. Ивана Чернухо осудили за взяточничество и превышение должностных полномочий. Ему назначили 8 лет колонии строгого режима и штраф в размере 3 млн рублей. Полковника также на 5 лет лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций.
Алексея Внукова признали виновным в посредничестве при передаче взятки в крупном размере. Подполковнику дали 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Об этом сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 22 декабря.
Установлено, что Иван Чернухо 24 июля 2020 года и дважды 30 июня 2022 года получил через посредника взятки в крупном размере за помощь в поступлении в Военно-воздушную академию имени Жуковского и Гагарина. Эти три эпизода, как сообщало РИА «Воронеж», квалифицировали по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), предусматривающей до 12 лет лишения свободы.
Кроме того, полковник в период с мая 2019 года по июнь 2022 года привлекал в служебное время подчиненных к личным делам, отвлекая их от службы. За это его осудили по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) — до 4 лет лишения свободы. Окончательный вердикт вынесли путем частичного сложения наказаний.
Алексея Внукова, выступившего посредником в передаче взятки Ивану Чернухо, осудили по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье может составлять до 10 лет лишения свободы.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что экс-ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный может выйти из колонии под Новый год. Воронежский областной суд рассмотрел жалобу защиты на отказ суда рассматривать ходатайство о замене неотбытой части наказания более мягким видом — принудительными работами — и постановил отменить решение Центрального райсуда о возврате ходатайства и вновь направить дело на рассмотрение.