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Минюст объявил Баунова, Куваева и Кураева иноагентами

Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов бывшего протодиакона РПЦ Андрея Кураева, журналиста Александра Баунова, создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева, политолога Александра Рыклина, журналистку Валерию Ратникову, сооснователя «Роскомсвободы» (объявлено иностранным агентом) Саркиса Дарбиняна, издания «Верстка» и «Можем объяснить».
Кураев
Источник: РИА "Новости"

Минюст приводит следующие основания для внесения в реестр:

Александр Баунов участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, участвовал в качестве респондента на предоставляемых иностранными агентами и СМИ площадками. Господин Баунов, отмечает Минюст, выступал против спецоперации на Украине, а также распространял «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» России и ВС РФ;

Саркис Дарбинян, указывает ведомство, выступал против специальной военной операции на Украине, распространял «недостоверную информацию» о принимаемых российскими властями решениях, участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов. Минюст указывает среди причин, что господин Дарбинян — сооснователь организации, внесенной в реестр иностранных агентов;

Олег Куваев «выступал против специальной военной операции на Украине», а также участвовал «в мероприятиях по сбору средств в поддержку» ВСУ, распространял «недостоверные сведения», направленные «на формирование негативного образа» России и ВС РФ. Господин Куваев проживает за пределами России;

Андрей Кураев распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях», выступал против российской спецоперации на Украине. По утверждению Минюста, господин Кураев участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, в качестве респондента выступал на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Он проживает за пределами России;

Валерия Ратникова участвовала в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, распространяла «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» России и российской армии, выступала против специальной военной операции;

Александр Рыклин, говорится в сообщении Минюста, участвовал в создании сообщений и материалов иностранных агентов, распространял «недостоверную информацию» о российских вооруженных силах и решениях, принимаемых властями. Господин Рыклин проживает за пределами России;

издание «Верстка» участвовало в создании и распространении материалов иногентов, выступало против специальной военной операции, распространяло «недостоверную информацию» о принимаемых органами публичной власти решениях;

проект «Можем объяснить» выступал против спецоперации на Украине, распространял «недостоверную информацию» о решениях, принимаемых органами публичной власти, и проводимой ими политике, участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов. Минюст утверждает, что проект поддерживают «информационные ресурсы», связанные с иностранными агентами.

Кроме того, в реестр включено общество с ограниченной ответственностью «ВОБНИАР», учрежденное объявленным иностранным агентом блогером Маратом Никандровым. Он был внесен в реестр 17 ноября, поскольку сам попросил Минюст признать его иноагентом.

Лусине Баласян.