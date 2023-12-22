Минюст объявил Баунова, Куваева и Кураева иноагентами

Александр Баунов участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, участвовал в качестве респондента на предоставляемых иностранными агентами и СМИ площадками. Господин Баунов, отмечает Минюст, выступал против спецоперации на Украине, а также распространял «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» России и ВС РФ;