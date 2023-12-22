Минюст объявил Баунова, Куваева и Кураева иноагентами

Минюст приводит следующие основания для внесения в реестр:
Александр Баунов участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, участвовал в качестве респондента на предоставляемых иностранными агентами и СМИ площадками. Господин Баунов, отмечает Минюст, выступал против спецоперации на Украине, а также распространял «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» России и ВС РФ;
Саркис Дарбинян, указывает ведомство, выступал против специальной военной операции на Украине, распространял «недостоверную информацию» о принимаемых российскими властями решениях, участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов. Минюст указывает среди причин, что господин Дарбинян — сооснователь организации, внесенной в реестр иностранных агентов;
Олег Куваев «выступал против специальной военной операции на Украине», а также участвовал «в мероприятиях по сбору средств в поддержку» ВСУ, распространял «недостоверные сведения», направленные «на формирование негативного образа» России и ВС РФ. Господин Куваев проживает за пределами России;
Андрей Кураев распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях», выступал против российской спецоперации на Украине. По утверждению Минюста, господин Кураев участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, в качестве респондента выступал на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Он проживает за пределами России;
Валерия Ратникова участвовала в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, распространяла «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» России и российской армии, выступала против специальной военной операции;
Александр Рыклин, говорится в сообщении Минюста, участвовал в создании сообщений и материалов иностранных агентов, распространял «недостоверную информацию» о российских вооруженных силах и решениях, принимаемых властями. Господин Рыклин проживает за пределами России;
издание «Верстка» участвовало в создании и распространении материалов иногентов, выступало против специальной военной операции, распространяло «недостоверную информацию» о принимаемых органами публичной власти решениях;
проект «Можем объяснить» выступал против спецоперации на Украине, распространял «недостоверную информацию» о решениях, принимаемых органами публичной власти, и проводимой ими политике, участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов. Минюст утверждает, что проект поддерживают «информационные ресурсы», связанные с иностранными агентами.
Кроме того, в реестр включено общество с ограниченной ответственностью «ВОБНИАР», учрежденное объявленным иностранным агентом блогером Маратом Никандровым. Он был внесен в реестр 17 ноября, поскольку сам попросил Минюст признать его иноагентом.
Лусине Баласян.