Замглавы «Роскосмоса» обвинили в крупном мошенничестве

Арестованы по этому же обвинению и двое его предполагаемых сообщников, их ведомство называет «индивидуальным предпринимателем и представителем коммерческой организации». Как полагает следствие, Фролов вступил с ними в сговор, и во время исполнения контракта «они похитили бюджетные средства при закупке оборудования в сумме не менее 435 млн руб».