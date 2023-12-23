Иракские группировки впервые сообщили об атаке на израильский объект

Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев 26 октября прокомментировал в интервью «Известиям» атаки на военные базы США в Сирии «Исламского сопротивления Ирака» — движения, в котором состоят шиитские бойцы, раньше сражавшиеся против боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Он заявил, что данные действия больше напоминают демонстрацию силы. По его словам, конфронтация происходила всегда, поскольку часть иракских вооруженных группировок не признает законом военное присутствие США в Ираке.