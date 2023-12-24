В Тайшетском районе после столкновения с грузовиком погиб водитель легковушки

— По предварительным данным, 22 декабря вечером на автодороге Р-255 «Сибирь» 41-летний водитель грузовика марки «МАЗ», который двигался из Красноярска в Иркутск, не справился с управлением. В результате, его полуприцеп занесло на встречную полосу и произошло столкновение с легковым автомобилем марки «Subaru XV», — говорят в полиции.