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В Тайшетском районе после столкновения с грузовиком погиб водитель легковушки

Все случилось 22 декабря вечером на автодороге Р-255 «Сибирь».
В Тайшетском районе после столкновения с грузовиком погиб водитель легковушки
Источник: ГУ МВД

В Тайшетском районе произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб мужчина. Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время активно разбираются в обстоятельствах происшествия.

— По предварительным данным, 22 декабря вечером на автодороге Р-255 «Сибирь» 41-летний водитель грузовика марки «МАЗ», который двигался из Красноярска в Иркутск, не справился с управлением. В результате, его полуприцеп занесло на встречную полосу и произошло столкновение с легковым автомобилем марки «Subaru XV», — говорят в полиции.

К сожалению, 56-летний водитель легковушки получил серьезные травмы и скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Сейчас полицейские проводят проверку и расследование происшедшего, с целью выяснить все детали и обстоятельства этого трагического случая.