В Тайшетском районе после столкновения с грузовиком погиб водитель легковушки

В Тайшетском районе произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб мужчина. Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время активно разбираются в обстоятельствах происшествия.
— По предварительным данным, 22 декабря вечером на автодороге Р-255 «Сибирь» 41-летний водитель грузовика марки «МАЗ», который двигался из Красноярска в Иркутск, не справился с управлением. В результате, его полуприцеп занесло на встречную полосу и произошло столкновение с легковым автомобилем марки «Subaru XV», — говорят в полиции.
К сожалению, 56-летний водитель легковушки получил серьезные травмы и скончался на месте до прибытия скорой помощи.
Сейчас полицейские проводят проверку и расследование происшедшего, с целью выяснить все детали и обстоятельства этого трагического случая.