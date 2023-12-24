В Слонимском районе в ДТП погибла женщина

По предварительной информации, 31-летняя женщина с двумя пассажирками двигалась в сторону агрогородка Деревная. В какой-то момент водитель не справилась с управлением. В итоге автомобиль развернуло, и он столкнулся с другим Volkswagen Passat, за рулем которого находился 48-летний мужчина.
И водители, и пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в местную больницу. Одна из пассажирок 1941 г.р. от полученных травм скончалась в медучреждении.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.