В Слонимском районе в ДТП погибла женщина

По предварительной информации, 31-летняя женщина с двумя пассажирками двигалась в сторону агрогородка Деревная. В какой-то момент водитель не справилась с управлением. В итоге автомобиль развернуло, и он столкнулся с другим Volkswagen Passat, за рулем которого находился 48-летний мужчина.