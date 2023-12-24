В Ростовской области 84-летний пенсионер на «Оке» сбил пешехода

В городе Волгодонске Ростовской области на пешеходном переходе автомобиль «ВАЗ 1111 “Ока” сбил женщину. ДТП произошло вечером 23 декабря, сообщили в донской госавтоинспекции.
По предварительным данным, автомобиль «Ока», за рулем которого был 84-летний пенсионер, сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
От удара женщина получила травмы, после чего сама обратилась в медучреждение за помощью.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Напомним, что в Ростовской области в аварии на трассе «Ростов — Ставрополь» погибли пять человек. Легковой автомобиль столкнулся с большегрузом. Все погибшие — семья: отец, мать и трое детей.