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Мать убитой 21-летней девушки из Прикамья обратилась к Бастрыкину

Родственники считают, что нужно провести более тщательное расследование.

Мать убитой 21-летней девушки из Прикамья обратилась к Александру Бастрыкину.

Глава СКР поручил доложить ему о расследовании уголовного дела об убийстве девушки в Прикамье.

Жительница Пермского края обратилась в Информационный центр СКР. Она выразила несогласие с ходом расследования убийства её дочери, которое произошло в декабре 2023 года. Женщина заявила, что следствие было неполным и во время расследования были допущены нарушения. Уголовное дело расследует СУ СКР по Пермскому краю.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину представить ему доклад о предварительных и окончательных результатах расследования по делу.

СК