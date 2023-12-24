Мать убитой 21-летней девушки из Прикамья обратилась к Бастрыкину

Жительница Пермского края обратилась в Информационный центр СКР. Она выразила несогласие с ходом расследования убийства её дочери, которое произошло в декабре 2023 года. Женщина заявила, что следствие было неполным и во время расследования были допущены нарушения. Уголовное дело расследует СУ СКР по Пермскому краю.