Мать убитой 21-летней девушки из Прикамья обратилась к Бастрыкину

Мать убитой 21-летней девушки из Прикамья обратилась к Александру Бастрыкину.
Глава СКР поручил доложить ему о расследовании уголовного дела об убийстве девушки в Прикамье.
Жительница Пермского края обратилась в Информационный центр СКР. Она выразила несогласие с ходом расследования убийства её дочери, которое произошло в декабре 2023 года. Женщина заявила, что следствие было неполным и во время расследования были допущены нарушения. Уголовное дело расследует СУ СКР по Пермскому краю.
Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину представить ему доклад о предварительных и окончательных результатах расследования по делу.