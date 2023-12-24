В ДТП в Минском районе два человека погибли и один пострадал

Еще одно ДТП произошло в 18.40 на 21-м км автодороги М4 Минск — Могилев. Volkswagen под управлением 58-летнего жителя Пуховичей двигался в направлении Могилева, он совершил наезд на стоящий в правой полосе Renault, за рулем которого был 45-летний житель Бобруйска. После столкновения водитель Renault вышел из машины и пожаловался на боль в грудной клетке. Еще до приезда медиков мужчина потерял сознание и после реанимационных действий скончался в машине скорой помощи.