В ДТП в Минском районе два человека погибли и один пострадал

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли и один пострадал в результате аварий в Минском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ Минского района.
Пассажирка Volkswagen получила травмы в результате аварии на 36-м км автодороги Р58 Минск — Калачи — Мядель. ДТП произошло 23 декабря около 14:00. Автомобиль под управлением 52-летнего жителя Минска съехал кювет — водитель не справился с управлением. Женщину-пассажира доставили в учреждение здравоохранения, откуда после оказания помощи отпустили домой. Отмечается, что во время движения она не была пристегнута ремнем безопасности.
Два легковых автомобиля столкнулись 23 декабря на 7-м км автодороги Н8941 Заславль — Петришки — Радошковичи. Opel, за рулем которого находился 63-летний житель Заславля, выехал на полосу встречного движения. Там транспортное средство врезалось в двигающийся во встречном направлении Audi, которым управлял 69-летний водитель. В результате аварии водитель Opel скончался на месте от полученных травм.
Еще одно ДТП произошло в 18.40 на 21-м км автодороги М4 Минск — Могилев. Volkswagen под управлением 58-летнего жителя Пуховичей двигался в направлении Могилева, он совершил наезд на стоящий в правой полосе Renault, за рулем которого был 45-летний житель Бобруйска. После столкновения водитель Renault вышел из машины и пожаловался на боль в грудной клетке. Еще до приезда медиков мужчина потерял сознание и после реанимационных действий скончался в машине скорой помощи.
По фактам ДТП проводятся проверки.