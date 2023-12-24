Минздрав ЛНР: у 61 ребенка с поезда Тюмень—Адлер диагностирован грипп А

Пащенко уточнила, что в инфекционном стационаре сейчас продолжают лечение 111 детей, среди которых у 55 диагностирован грипп А, у 34 — ОРВИ. У всех заболевших состояние удовлетворительное, сообщила она. Остальные дети, находящиеся в больнице, и 10 сопровождающих лиц здоровы. При этом у одного сопровождающего обнаружена РНК вируса гриппа А, заявила глава минздрава ЛНР.