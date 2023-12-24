Минздрав ЛНР: у 61 ребенка с поезда Тюмень—Адлер диагностирован грипп А

Вечером 20 декабря в Саратовской области с поезда Тюмень—Адлер сняли 124 ребенка из ЛНР, которые после смены, проведенной в лагере «Олимпийская ребячка», возвращались домой. В дороге у многих из них поднялась температура, одна 12-летняя девочка скончалась. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Пащенко уточнила, что в инфекционном стационаре сейчас продолжают лечение 111 детей, среди которых у 55 диагностирован грипп А, у 34 — ОРВИ. У всех заболевших состояние удовлетворительное, сообщила она. Остальные дети, находящиеся в больнице, и 10 сопровождающих лиц здоровы. При этом у одного сопровождающего обнаружена РНК вируса гриппа А, заявила глава минздрава ЛНР.
Кроме того, министр сообщила, что 23 декабря законным представителям в связи с отказом от наблюдения в стационаре переданы 12 детей, 6 из которых заражены гриппом А, 5 — с ОРВИ, а 1 ребенок здоров.
Эрдни Кагалтынов