Пожар в жилом доме в Черниговке унес жизни трёх человек

Добавим, что в минувшее воскресенье было несколько случаев возгорания в частных жилых домах по Приморскому краю. В сводках фигурируют Уссурийск, посёлок Тавричанка в Надеждинском районе, поселок Ливадия недалеко от Находки и Лесозаводск. К счастью, во всех этих случаях обошлось без человеческих жертв.