Пожар в жилом доме в Черниговке унес жизни трёх человек

В воскресенье к трагическим последствиям привел пожар в двухквартирном жилом доме в селе Черниговка. После тушения огня огнеборцы обнаружили в помещении тела мужчины, женщины и двухлетнего ребёнка.
Как сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю, сигнал о возгорании поступил в районе 11 часов утра в воскресенье, 24 декабря. Пожарная охрана прибыла на место оперативно. Однако одна из квартир уже горела. Общая площадь, охваченная огнём, составила 70 кв. м. При тушении огня были обнаружены тела погибших.
Сейчас дознаватели МЧС и представители следственного комитета устанавливают причину пожара.
Добавим, что в минувшее воскресенье было несколько случаев возгорания в частных жилых домах по Приморскому краю. В сводках фигурируют Уссурийск, посёлок Тавричанка в Надеждинском районе, поселок Ливадия недалеко от Находки и Лесозаводск. К счастью, во всех этих случаях обошлось без человеческих жертв.