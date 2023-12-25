На атомном контейнеровозе в Мурманске произошел пожар

Согласно информации на сайте «Атомфлота», атомный контейнеровоз «Севморпуть» — единственное в России ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой. Оно было спущено на воду 31 декабря 1988 года. В 2014—2015 годах проводились работы по восстановлению контейнеровоза, в мае 2016 он совершил свой первый рейс после простоя.