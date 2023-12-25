На атомном контейнеровозе в Мурманске произошел пожар

Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание произошло на предварительной площади 30 кв.м.
В 00:01 мск ведомство сообщило о ликвидации пожара. Пострадавших в результате произошедшего нет.
Согласно информации на сайте «Атомфлота», атомный контейнеровоз «Севморпуть» — единственное в России ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой. Оно было спущено на воду 31 декабря 1988 года. В 2014—2015 годах проводились работы по восстановлению контейнеровоза, в мае 2016 он совершил свой первый рейс после простоя.
Атомная энергетическая установка судна не ограничивает дальность плавания, а позволяет обеспечить дальность плавания до 6 тыс. миль при приеме полного запаса дизельного топлива. Судно способно самостоятельно идти в сплошных ровных ледяных полях толщиной до 1 м со скоростью около двух узлов (3,7 км/ч).
«Перед судном стоят задачи по обеспечению Северного завоза, участие в освоении шельфа и разработке Павловского месторождения свинцово-цинковых руд на Новой Земле, а также операции по завозу снабжения в Арктике», — говорится на сайте предприятия.