Аферисты создали фейковый аккаунт пианиста из Иркутска Дениса Мацуева

Известный пианист-виртуоз из Иркутска Денис Мацуев предупредил об аферистах, которые начали писать друзьям и подписчикам через социальные сети с мошеннической целью. Об этом сообщает Денис Мацуев в своем телеграм-канале.
— Будьте бдительны, не отвечайте на сообщения, не переходите по ссылкам, обращайте внимание на номер телефона, электронной почты и геолокацию, — говорит музыкант.
Напомним, КП-Иркутск писала о том, что Денис Мацуев дал уникальный концерт для сотрудников Иркутского авиационного завода ОАК и членов их семей. Он выступил в ангаре самолета МС-21.