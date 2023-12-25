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В Боготольском районе в ДТП погиб один человек и пострадало четверо

53-летняя женщина с двумя пассажирами на борту выехала на встречку.
дтп
Источник: УГИБДД по Красноярскому краю

Трагедия на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь»: 1 погибший и 4 пострадавших в результате ДТП в Боготольском районе. Накануне, 24 декабря, в обеденное время, на 557 км +620 м федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в Боготольском районе произошло страшное ДТП.

По предварительной информации, 53-летняя женщина-водитель автомобиля «Фольцваген Тигуан» с двумя пассажирами на борту выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Тойота Рав», а затем с автомобилем «Хонда».

В результате этого происшествия 37-летний водитель «Тойота Рав» погиб на месте, а 40-летняя женщина-пассажир была доставлена в медицинское учреждение. Водитель и пассажиры автомобиля «Фольцфаген Тигуан» также были госпитализированы в КГБУЗ «Боготольская РБ».

Сотрудники Госавтоинспекции находятся на месте происшествия, где осуществляют реверсивное движение и выясняют все обстоятельства случившегося.