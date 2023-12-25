В Боготольском районе в ДТП погиб один человек и пострадало четверо

В результате этого происшествия 37-летний водитель «Тойота Рав» погиб на месте, а 40-летняя женщина-пассажир была доставлена в медицинское учреждение. Водитель и пассажиры автомобиля «Фольцфаген Тигуан» также были госпитализированы в КГБУЗ «Боготольская РБ».