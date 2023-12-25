8-летняя девочка пострадала в аварии возле ЖД вокзала в Омске

В результате аварии пострадала водитель одной из них и 8-летняя девочка.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota, женщина 35 лет, выехала на «встречку». В районе дома № 3 иномарка врезалась в автомобиль Honda.
Водитель и пассажир Toyota — девочка 2015 года рождения, были доставлены в больницу. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области, окончательно обстоятельства и причины произошедшего установят в ходе дальнейшей проверки.
В субботу, 23 декабря, в Омске также произошло ДТП с участием двух машин, в котором пострадал ребёнок.