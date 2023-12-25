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8-летняя девочка пострадала в аварии возле ЖД вокзала в Омске

Накануне, 24 декабря, на улице Лобкова столкнулись две иномарки.
Источник: УГИБДД УМВД РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В результате аварии пострадала водитель одной из них и 8-летняя девочка.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota, женщина 35 лет, выехала на «встречку». В районе дома № 3 иномарка врезалась в автомобиль Honda.

Водитель и пассажир Toyota — девочка 2015 года рождения, были доставлены в больницу. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области, окончательно обстоятельства и причины произошедшего установят в ходе дальнейшей проверки.

В субботу, 23 декабря, в Омске также произошло ДТП с участием двух машин, в котором пострадал ребёнок.