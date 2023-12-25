В центре Хабаровска девушка травмировалась в ДТП с двумя Toyota Prius

Авария произошла 24 декабря в 23:57 на территории Центрального района. Водитель Toyota Prius ехал по улице Ленина в сторону Пушкина и поворачивал налево. В это время параллельно ему двигалась другая Toyota Prius, которой хабаровчанин не предоставил преимущество, из-за чего иномарки притёрлись боками.